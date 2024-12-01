Hüseyin Yücel: "Maddi konularla ilgili endişeniz olmasın"

Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, Ümraniye'de takımla bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Hüseyin Yücel: 'Maddi konularla ilgili endişeniz olmasın'
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01 Aralık 2024 10:24
Son güncelleme 01 Aralık 2024 10:25
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Ümraniye'de futbolcularla bir araya geldi.
Başkan Yücel, cumartesi günü Ümraniye'ye giderek oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar'ın yanı sıra Feyyaz Uçar da buluşmada yer aldı.

Yücel yaptığı konuşmada, Bronckhorst'un yerine Serdar Topraktepe'yi göreve getirdiklerini ifade ederken, "Maddi konularla ilgili endişeniz olmasın. Elimi değil gerekirse vücudumu taşın altına koyarım. Mayıs ayına kadar gereken her şeyi yapacağız" dedi. 

 
 

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