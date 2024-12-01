Hüseyin Yücel: 'Maddi konularla ilgili endişeniz olmasın'

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Ümraniye'de futbolcularla bir araya geldi.
Başkan Yücel, cumartesi günü Ümraniye'ye giderek oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi.
Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar'ın yanı sıra Feyyaz Uçar da buluşmada yer aldı.
Yücel yaptığı konuşmada, Bronckhorst'un yerine Serdar Topraktepe'yi göreve getirdiklerini ifade ederken, "Maddi konularla ilgili endişeniz olmasın. Elimi değil gerekirse vücudumu taşın altına koyarım. Mayıs ayına kadar gereken her şeyi yapacağız" dedi.
Başkan Yücel, cumartesi günü Ümraniye'ye giderek oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi.
Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar'ın yanı sıra Feyyaz Uçar da buluşmada yer aldı.
Yücel yaptığı konuşmada, Bronckhorst'un yerine Serdar Topraktepe'yi göreve getirdiklerini ifade ederken, "Maddi konularla ilgili endişeniz olmasın. Elimi değil gerekirse vücudumu taşın altına koyarım. Mayıs ayına kadar gereken her şeyi yapacağız" dedi.