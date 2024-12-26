Hüseyin Yücel'den sponsorluk açıklaması: 85 milyon dolar!

Beşiktaş Başkan adayı Hüseyin Yücel, Cumartesi günü 11 şirketle yaklaşık 85 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması imzalayacaklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Yücel'den sponsorluk açıklaması: 85 milyon dolar!
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26 Aralık 2024 19:03
Son güncelleme 26 Aralık 2024 19:10
Beşiktaş Başkan adayı Hüseyin Yücel, sponsorluk açıklaması yaptı.

"85 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ"

Yücel, yaptığı açıklamada "Cumartesi günü 11 şirketle 85 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağız. Sponsor oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"HER ÇIKAN, YATAK ODAMIZI ANLATIYOR"

Yücel ayrıca, "Beşiktaşımızı güzel günler bekliyor. Birlik beraberliğimize artık kavuşalım. Televizyona her çıkan, yatak odamızı anlatıyor. Kol kırılır yen içinde kalır anlayışı hiç yok. Diğer renkli camialarda, bilet skandalından tutun da yasadışı bahse kadar bin bir türlü olay oluyor. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Kendi aralarında hallediyorlar. Bizde en ufacık olay olsa, hemen televizyona koşuyorlar. Bundan kurtulmamız lazım. Taraftarlarla oyuncuları barıştırmamız lazım. İnşallah seçildiğimiz takdirde, söylem değil eylem göreceksiniz." açıklaması yaptı.

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