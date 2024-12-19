Hüseyin Yücel'den genç yıldız hamlesi!

Beşiktaş, transfer stratejisini genç ve gelecek vadeden oyuncular üzerine kurmaya hazırlanıyor.
PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO
Başkan adayı Hüseyin Yücel'in göreve gelmesi halinde, siyah-beyazlı ekibin piyasa değeri 14 milyon euro olan Facundo Torres için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.
Orlando City'de forma giyen 24 yaşındaki yıldız, Avrupa devlerinin de transfer listesinde bulunurken, Uruguay basını Torres'in Avrupa'ya transfer olma fikrine sıcak baktığını aktardı. Beşiktaş'ın scout ekibinin uzun süredir takip ettiği kanat oyuncusu için Avrupa'dan da tekliflerin olduğu söyleniyor.
BU SEZON İSTATİSTİKLERİ
Facundo Torres, bu sezon çıktığı 40 maçta 17 gol 6 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO
Başkan adayı Hüseyin Yücel'in göreve gelmesi halinde, siyah-beyazlı ekibin piyasa değeri 14 milyon euro olan Facundo Torres için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.
Orlando City'de forma giyen 24 yaşındaki yıldız, Avrupa devlerinin de transfer listesinde bulunurken, Uruguay basını Torres'in Avrupa'ya transfer olma fikrine sıcak baktığını aktardı. Beşiktaş'ın scout ekibinin uzun süredir takip ettiği kanat oyuncusu için Avrupa'dan da tekliflerin olduğu söyleniyor.
BU SEZON İSTATİSTİKLERİ
Facundo Torres, bu sezon çıktığı 40 maçta 17 gol 6 asistlik performans sergiledi.