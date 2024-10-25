Hüseyin Yücel'den Galatasaray derbisi öncesi açıklama!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray derbisi öncesi A Spor'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada, "Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Derbiye de Lyon maçının moraliyle çıkacağız. Galibiyet için kesinlikle sahaya çıkacağız. Tüm mücadelemizi verip en iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum." dedi.
Derbi için konuşan Yücel, "İlk perdesini zaten Süper Kupa maçında yapmıştık. Süper Kupa'nın rövanışını almak isteyeceklerdir ama buna müsaade edeceğimizi zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.
"HAK ETTİĞİMİZ BİR 3 PUAN"
Lyon'u mağlup ettikleri maça da değinen Hüseyin Yücel, "Gerçekten muhteşem bir galibiyet oldu. Her ne kadar ilk yarı ecel terleri döksek de ikinci yarı çok ciddi bir mücadeleyle hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Birazcık da Frankfurt maçının rövanşı gibi oldu. Çünkü o maçta şansızlık yaşamıştık." açıklamasını yaptı.
"TRANSFERLE ALAKALI ÇALIŞMALARIMIZ VAR"
Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı, "Transferle alakalı çalışmalarımız var. Öncelikle hocamızın raporu doğrultusunda bakıyoruz ama şu anda yabancı kontenjanı konusunda limitteyiz. Herhangi bir oyuncumuzla yolları ayırmadan yeni bir transfer yapmamız mümkün değil. Ocak ayı geldiği zaman bakacağız, değerlendireceğiz. Aklımızda birkaç bölgeye takviye var." sözlerini sarf etti.
YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI
PFDK'nın para cezası verdiği Yunus Akgün için de konuşan Hüseyin Yücel, "Yunus Akgün olayı hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de buna benzer oyuncuların yapmış olduğu davranışların cezaları farklı oldu. Federasyon'un kararına saygı duymak zorundayız." dedi.
Maccabi Tel-Aviv maçı İstanbul'da oynanacak mı?"
Hüseyin Yücel Maccabi maçıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz."
Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada, "Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Derbiye de Lyon maçının moraliyle çıkacağız. Galibiyet için kesinlikle sahaya çıkacağız. Tüm mücadelemizi verip en iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum." dedi.
Derbi için konuşan Yücel, "İlk perdesini zaten Süper Kupa maçında yapmıştık. Süper Kupa'nın rövanışını almak isteyeceklerdir ama buna müsaade edeceğimizi zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.
"HAK ETTİĞİMİZ BİR 3 PUAN"
Lyon'u mağlup ettikleri maça da değinen Hüseyin Yücel, "Gerçekten muhteşem bir galibiyet oldu. Her ne kadar ilk yarı ecel terleri döksek de ikinci yarı çok ciddi bir mücadeleyle hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Birazcık da Frankfurt maçının rövanşı gibi oldu. Çünkü o maçta şansızlık yaşamıştık." açıklamasını yaptı.
"TRANSFERLE ALAKALI ÇALIŞMALARIMIZ VAR"
Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı, "Transferle alakalı çalışmalarımız var. Öncelikle hocamızın raporu doğrultusunda bakıyoruz ama şu anda yabancı kontenjanı konusunda limitteyiz. Herhangi bir oyuncumuzla yolları ayırmadan yeni bir transfer yapmamız mümkün değil. Ocak ayı geldiği zaman bakacağız, değerlendireceğiz. Aklımızda birkaç bölgeye takviye var." sözlerini sarf etti.
YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI
PFDK'nın para cezası verdiği Yunus Akgün için de konuşan Hüseyin Yücel, "Yunus Akgün olayı hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de buna benzer oyuncuların yapmış olduğu davranışların cezaları farklı oldu. Federasyon'un kararına saygı duymak zorundayız." dedi.
Maccabi Tel-Aviv maçı İstanbul'da oynanacak mı?"
Hüseyin Yücel Maccabi maçıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz."