Hüseyin Yücel'den Ciro Immobile için açıklama!

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Ciro Immobile için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiları için açıklama yaptı.

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Hüseyin Yücel'den Ciro Immobile için açıklama!
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28 Aralık 2024 18:15
Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Ciro Immobile için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiları için açıklamada bulundu.

Yücel, "Ciro Immobile için Arabistan iddiası var. Teklifler geldi mi?" sorusunu cevapladı ve Al Mustari dışında kulübe ulaşan bir teklif olmadığını belirtti.

"IMMOBILE'YE TEKLİF YOK"

Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada, "Şu an Musrati dışında teklif yok. Her oyuncuyu teklif gelmesi halinde gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.

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