Hüseyin Yücel: "Copa America'dan sonra Di Maria'yı inşallah alacağız"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Angel Di Maria transferi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hüseyin Yücel: 'Copa America'dan sonra Di Maria'yı inşallah alacağız'
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28 Haziran 2024 21:55
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Angel Di Maria transferi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"COPA AMERICA'DAN SONRA İNŞALLAH ALACAĞIZ"

Gündem Beşiktaş'a açıklamalarda bulunan Yücel, "Angel Di Maria!yı almaya gidecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Copa Amerika'dan sonra almaya gideceğiz. Turnuva sonrası kararını vereceğini söyledi. Müjde demeyelim de bekliyoruz diyelim. Beklenti oluşturmayalım. Çok beklenti oluştu. Bende de oluştu ama sakin gitmekte fayda var. Teklifimizi yaptık. Cevabını bekliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık."



MAAŞI BELLİ OLDU

36 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon Euro ödeme yapılacak. Ayrıca imza parası olarak da 2.5 milyon Euro verilmesi bekleniyor. Sözleşmenin süresinin de 1+1 yıllık olarak imzalanması planlanıyor.

48 MAÇA ÇIKTI

36 yaşındaki yıldız futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Tecrübeli kanat oyuncusu geride kalan sezonda 48 maçta 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. 

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