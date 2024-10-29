Hüseyin Yücel: "Bu saldırıyı kınıyoruz"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, derbi sonrası çıkan olayla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
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Hüseyin Yücel: 'Bu saldırıyı kınıyoruz'
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29 Ekim 2024 00:02
Son güncelleme 29 Ekim 2024 00:26
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin G.'nin A Spor'un Galatasaray muhabirine saldırmasının ardından siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel açıklama yaptı.

Derbi sonrası basın mensubunun burnunun kırılmasıyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Hüseyin Yücel "Gazeteci kardeşimize geçmiş olsun. Böyle bir olayın kabul edilmesi söz konusu değil. Bu olayı kınıyorum. Feyyaz Hoca, ben ve Onur Göçmez basın toplantısına katıldık ve ayrıldık. Olayı öğrendik ve Sezgin arkadaşımız için 'Yapabileceği en büyük hatayı yapmış' dedim. Hakemden kan ağlıyoruz, maçın önüne geçen bir olay yaptı. Nereden bakarsanız tutarsızlık, kınıyoruz" dedi.

Hüseyin Yücel "Hasan Arat ile konuştum ve bilgisi var. Şoförü polise teslim oldu." diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan basın mensubunun "Geçmiş olsun Hasan Arat, geçmiş olsun Hüseyin Yücel. Acil şifalar dilerim" şeklindeki paylaşımı nedeniyle saldırıya uğradığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Maç sonu uğradığı çirkin saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan A Spor muhabirine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Spor sahalarında yaşanan şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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