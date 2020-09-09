Hüseyin Üneş: 'Erzurumspor bu sene düşme korkusu yaşamayacak'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, Süper Lig'in 2020- 2021 sezonu öncesinde yapılan transferlere ilişkin "Takıma adapte olmaları zaman alacak ama bu takım her geçen gün daha iyi olacak. Erzurumspor'umuz bu sene düşme korkusu yaşamayacak." dedi.



Hüseyin Üneş, AA muhabirine, çok zor bir sezonu geride bırakarak Süper Lig'e çıktıklarını söyledi.



Hedeflerini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu anlatan Üneş, yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmeleriyle transfer çalışması yaptıklarını aktardı.



Üneş, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) takımlar üzerindeki etkilerinin devam ettiğini belirterek, "Pandemi yüzünden lig geç bitti yeni sezon da erken başlayacak. Ara çok kısıtlıydı ve birçok takım kamp anlamında sıkıntı yaşadı. Biz de sezon öncesi kampların birini dışarıda diğerini de Erzurum'da yapardık ama bu sene ikisini de burada yaptık." diye konuştu.



Bu süreçte en iyi transferleri yapmaya çalıştıklarını ifade eden Üneş, şöyle konuştu:



"Dar bir süreçte en doğru transferlerle takımımızı güçlendirmeye çalıştık ve neredeyse bütün mevkilere takviye yaptık. Kaleye Fabien Farnolle'yi, stoper mevkisine de çok önemli iki milli oyuncuyu aldık. Hemen önlerinde 6 numara mevkisindeki Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal'i, Süper Lig'i iyi bilen Mitchell Donald'ı kadromuza kattık. Litvanyalı oyuncu Arvydas Novikovas, orta sahaya Muhammet Gönülaçar ve santrafor mevkisine de Armando Sadiku'yu dahil ettik. Sadiku İspanya'da çok önemli işlere imza atmış bu yüzden takımımıza katkı sağlayacak."



- "Yapılabilecek en iyi transferleri yaptık"



Üneş, transfer çalışmalarını titizlikle yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Transferler, birilerinin getirip önümüze koyduğu futbolcular değil. Teknik heyetimizle değerlendirerek en doğru transferleri yapmaya çalıştık. Biz Süper Lig'e çıktıktan sonra bir kuruş para kasamıza girmedi. 8-9 transfer yaptık ve bu şartlarda yapılabilecek en iyi transferleri yaptık. Takıma adapte olmaları zaman alacak ama bu takım her geçen gün daha iyi olacak. Erzurumspor'umuz bu sene düşme korkusu yaşamayacak. Bu takımın düşmek gibi bir sıkıntısı olmayacak ve kesinlikle düşmeyecek."



- "Kadromuzu iyice güçlendirdik"



Transfer döneminin 4 Ekim'e kadar sürdüğünü anımsatan Üneş, yeni futbolcularla görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.



Transferlerle sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren Üneş, "Yeni transferler yaptık ama bizim çok önemli futbolcularımız var. Kadromuzu iyice güçlendirdik. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yaparız. 8-9 futbolcunun gelip kısa sürede takıma adapte olması kolay değil. Biz birçok varsayımı düşünüp kılı kırk yararak en doğru transferleri yapmaya çalıştık. Futbolcuların kalitesi ortada ve inşallah büyük Erzurumspor taraftarına mahcup olmayız." değerlendirmesinde bulundu.



