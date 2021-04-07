Hüseyin Türkmen sağ bekte vasatı aşamadı

Serkan Asan'ın formsuzluğu, Kamil Ahmet Çörekçi'nin de sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un Kayserispor maçında sağ bekte yine Hüseyin Türkmen başladı.
Bordo-Mavili formayla 61. maçına çıkan 23 yaşındaki oyuncu vasatı aşamadı. Pedro Henrique'den yediği çalım sonrası rakip takım golle buluştu.
Abdullah Avcı 70'te Hüseyin'in yerine Yunus Mallı'yı aldı, sağ bekte orta sahadan Flavio görev yaptı.
Bordo-Mavili formayla 61. maçına çıkan 23 yaşındaki oyuncu vasatı aşamadı. Pedro Henrique'den yediği çalım sonrası rakip takım golle buluştu.
Abdullah Avcı 70'te Hüseyin'in yerine Yunus Mallı'yı aldı, sağ bekte orta sahadan Flavio görev yaptı.