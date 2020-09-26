Hüseyin Türkmen: "Kazanmak için çıkmıştık"

Trabzonspor'un Hüseyin Türkmen, Bordo-Mavililerin bu sezonki ilk galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Hüseyin Türkmen: 'Kazanmak için çıkmıştık'
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26 Eylül 2020 21:19
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Stoper oyuncusu açıklamasında; "Her geçen gün oturan, çalışılan taktiği yerine getirmeye başlayan bir takım olduk. Hocamızın istediği gibi oynamaya çalışıyoruz, her geçen gün daha iyi devam ediyoruz. Durumumuzun farkındaydık, kazanmak için çıkmıştık. Takım arkadaşlarım ilk yarıda işi bitirdi zaten, 2. yarıda bunu korumaya gittik, mutluyuz." dedi.



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