Hüseyin Türkmen ilk 11 için geliyor

Gelecek sezon takımın ilk 11 oyuncusu olmak isteyen Hüseyin Türkmen ekstra antrenmanlarla yeni sezona hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hüseyin Türkmen ilk 11 için geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2023 10:21
Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın gözdelerinden olan Hüseyin Türkmen yeni sezona hırsla hazırlanıyor.

Başarılı savunmacı düzenli 11 oyuncusu olmak için özel antrenmanlar yapıyor.

ÇIKIŞ YAPMAYI HEDEFLİYOR

Bu sezon istediği forma şansını bir türlü bulamayan Hüseyin Türkmen gelecek sezon savunmanın değişilmez ismi olmak için çabalayan 25 yaşındaki stoper, Nenad Bjelica'yı etkilemek için çaba sarf ediyor.

25 yaşındaki futbolcu, Hırvat hoca ile kariyerinde yeni bir çıkış yapmayı planlıyor.

18 MAÇA ÇIKABİLDİ

Bu sezon Trabzonspor formasıyla yalnızca 18 resmi maça çıkabilen Hüseyin Türkmen bu karşılaşmalardad skor katkısı sağlayamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery