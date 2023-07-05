Hüseyin Türkmen ilk 11 için geliyor

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın gözdelerinden olan Hüseyin Türkmen yeni sezona hırsla hazırlanıyor.
Başarılı savunmacı düzenli 11 oyuncusu olmak için özel antrenmanlar yapıyor.
ÇIKIŞ YAPMAYI HEDEFLİYOR
Bu sezon istediği forma şansını bir türlü bulamayan Hüseyin Türkmen gelecek sezon savunmanın değişilmez ismi olmak için çabalayan 25 yaşındaki stoper, Nenad Bjelica'yı etkilemek için çaba sarf ediyor.
25 yaşındaki futbolcu, Hırvat hoca ile kariyerinde yeni bir çıkış yapmayı planlıyor.
18 MAÇA ÇIKABİLDİ
Bu sezon Trabzonspor formasıyla yalnızca 18 resmi maça çıkabilen Hüseyin Türkmen bu karşılaşmalardad skor katkısı sağlayamadı.
Başarılı savunmacı düzenli 11 oyuncusu olmak için özel antrenmanlar yapıyor.
ÇIKIŞ YAPMAYI HEDEFLİYOR
Bu sezon istediği forma şansını bir türlü bulamayan Hüseyin Türkmen gelecek sezon savunmanın değişilmez ismi olmak için çabalayan 25 yaşındaki stoper, Nenad Bjelica'yı etkilemek için çaba sarf ediyor.
25 yaşındaki futbolcu, Hırvat hoca ile kariyerinde yeni bir çıkış yapmayı planlıyor.
18 MAÇA ÇIKABİLDİ
Bu sezon Trabzonspor formasıyla yalnızca 18 resmi maça çıkabilen Hüseyin Türkmen bu karşılaşmalardad skor katkısı sağlayamadı.