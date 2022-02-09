Hüseyin Türkmen: "Eşime armağan ediyorum"

Trabzonspor'un, Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü atan Hüseyin Türkmen maç sonu konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Türkmen: 'Eşime armağan ediyorum'
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09 Şubat 2022 23:15
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un, Altaş Denizlispor'u 2-1'le geçtiği maçta bordo-mavili takımın ilk golünü atan Hüseyin Türkmen maç sonu açıklamalarda bulundu.

Hüseyin, "Giresunspor maçında yaşanmaması gereken bir şey yaşandı. Yüksek tansiyondan dolayı yaşandı. Hocalarımdan da özür diledim. Biz bir camiayız. Birbirimize destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"EŞİME ARMAĞAN EDİYORUM"

Attığı gol için de konuşan savunma oyuncusu, "Bugünkü golü uzun zamandır bekliyordum. Bugüne nasip oldu. Golümü de eşime armağan ediyorum, en zor zamanlarımda yanımdaydı." şeklinde konuştu.

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