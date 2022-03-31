Hüseyin Türkmen'e 'Hazır ol' mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ahmetcan'ın yokluğunda Beşiktaş maçında 24 yaşındaki stoperi sahaya sürmeyi planlıyor.



Sezon başından bu yana savunma bölgesinde ciddi sakatlıklarla karşı karşıya kalan Trabzonspor'da Edgar Ie ve Vitor Hugo sonrası savunma Denswil ve Ahmetcan Kaplan'a emanet edilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Ahmetcan'ın yokluğunda Hollandalı Denswil'in yanında Hüseyin Türkmen'e forma vermeyi planladığı belirtildi. Deneyimli hocanın, 24 yaşındaki stoperle özel bir görüşme yaparak kendini 11'e hazırlamasını istediği öğrenildi.





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