Hüseyin Türkmen acısına rağmen maça çıktı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 8. maçında konuk olduğu İngiltere'ye 2-1 yenildi.



Bu karşılaşmada 90 dakika forma şansı bulan Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'in maç günü babaannesinin vefat ettiği ve buna rağmen oyuncunun karşılaşmada görev almak istediği öğrenildi.



Hüseyin Türkmen'in dün vefat eden babaannesi Hava Türkmen Erikli Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



