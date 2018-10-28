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Hüseyin Kalpar: "Galibiyeti hak eden taraf bizdik"

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelen Balıkesirspor ve Giresunspor'un teknik direktörleri maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Hüseyin Kalpar: 'Galibiyeti hak eden taraf bizdik'
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28 Ekim 2018 17:36
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Balıkesirspor Baltok ile golsüz berabere kalan Giresunspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, "Galibiyeti hak eden takım bizdik. Gol bulamadığımız için galibiyete uzanamadık." dedi.

Kalpar, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kazanma adına her şeyi yaptıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Oyuncularının maça istekli ve hırslı başladıklarını belirten Kalpar, "Savunma anlayışında sıkıntı yaşamadık. Oyuncularım çok daha fazlasını vermeye çalıştı. Ofansif yönde etkili olamadık. Yakalamış olduğumuz pozisyonlar da var. Bunları gole çeviremeyince gol bulamayınca galip gelme şansın ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bugün aslında galibiyeti hak eden takım bizdik. Gol bulamadığımız için galibiyete uzanamadık." diye konuştu.

Kalpar, kısa zaman içerisinde Giresunspor'un daha iyi yerlere geleceğini, bunun için çok çalışacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı kutlamak istiyorum. Eksik oyuncu sayımız fazla ancak bunu bahane etmiyoruz. Benim hayatımda zaten hiç bahanem olmadı. Eksiklerin yerine oynayan oyuncularım da gereken katkıyı sağladı. İnşallah kısa zaman içerisinde bu takımı daha iyi yerlere getirebiliriz."

Bulak: "Kazanamadığımız için üzgünüz"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise Giresunspor karşısında çok iyi oynadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Daha önceki haftalarda çok çok iyi oynamıştık. Bugün bir parça konsantrasyonumuz eksikti. İyi pas yapamadık. Oynayamayan oyuncularımız çok istekliydi. Yürekli bir takımız. Transfer yasağı bizim için şans oldu. Alttan çıkardığımız oyuncularla mücadele ediyoruz. Biz bu sezonu sorunsuz kapatacağız. Deplasmandan alınan bir puan da iyidir. İki önemli pozisyonumuz var. Değerlendirebilsek 3 puan alacaktık. Kazanamadığımız için üzgünüz."

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