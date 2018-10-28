Hüseyin Kalpar: 'Galibiyeti hak eden taraf bizdik'

Bulak: "Kazanamadığımız için üzgünüz"

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Balıkesirspor Baltok ile golsüz berabere kalan Giresunspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar,dedi.Kalpar, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kazanma adına her şeyi yaptıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.Oyuncularının maça istekli ve hırslı başladıklarını belirten Kalpar,diye konuştu.Kalpar, kısa zaman içerisinde Giresunspor'un daha iyi yerlere geleceğini, bunun için çok çalışacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise Giresunspor karşısında çok iyi oynadıklarını ifade ederek şunları söyledi:"Daha önceki haftalarda çok çok iyi oynamıştık. Bugün bir parça konsantrasyonumuz eksikti. İyi pas yapamadık. Oynayamayan oyuncularımız çok istekliydi. Yürekli bir takımız. Transfer yasağı bizim için şans oldu. Alttan çıkardığımız oyuncularla mücadele ediyoruz. Biz bu sezonu sorunsuz kapatacağız. Deplasmandan alınan bir puan da iyidir. İki önemli pozisyonumuz var. Değerlendirebilsek 3 puan alacaktık. Kazanamadığımız için üzgünüz."