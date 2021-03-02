Hüseyin Eroğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret

Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyarette bulundu

Haber; AA
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Hüseyin Eroğlu'ndan Şenol Güneş'e ziyaret
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02 Mart 2021 16:06
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun 4. Levent'teki binasında gerçekleşen ziyarette, iki teknik adam Türk ve Avrupa futbolunun mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Eroğlu, görüşmenin ardından Güneş'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir Altınordu forması, Güneş de Eroğlu'na milli takım forması hediye etti.





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