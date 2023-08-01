Hüseyin Eroğlu: ''Zorlu bir lig olacak''

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu.



Eroğlu, Erzurum ve Bolu kampının verimli geçtiğine değinerek, "Genel durumundan son derece memnunun. İlk önce kendi tesislerimizde ardından Erzurum'da yükleme ve fiziksel ağırlıklı antrenmanlar yaptık. Daha sonra Bolu'da tamamen taktiksel antrenmanlar yaptık. Buradaki en güzel tablo, takım ruhu ve takımdaşlığın üst düzeyde olması. Bir sistemimiz var ve tüm oyuncularımıza bunu anlatıyoruz. Bu yönde gece gündüz çalışıyoruz. Onlarda bu süreç zarfında en iyisi için çalıştılar. Sergiledikleri performans ise bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.



SES GETİRECEK TAKIM



Eroğlu birkaç oyuncu daha transfer etmek istediklerine değinerek, "Süper Lig yapısına uygun 4-5 futbolcu daha transfer etmek istiyoruz. Bunun içinde başkanımız başta olmak üzere icra kurulumuz ve tüm ekip büyük bir mücadele veriyor. Hem bütçesel olarak çalışma yapılırken, hem de insanları ikna ediyoruz. Çünkü herkes aynı oyuncuların peşinde. Dolayısıyla o 4-5 oyuncu takımı çok farklı bir yere taşıyacaktır. Hazırlık maçı yaptığımız takımların Teknik Direktörleri şöyle diyor, 'Sistem çok iyi hocam. Birde Süper Lig yapısına uygun birkaç takviye yapılırsa bu takım bu ligin ses getiren bir takımı olur' diyorlar. Biz de bunun peşindeyiz. Otuz sekiz maç oynayacağız. Yani dolayısıyla zorlu bir lig olacak. Bizi başarıya götürecek oyuncuların peşindeyiz" dedi. (Kaynak: Samsun Gazetesi)



