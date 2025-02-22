Hüseyin Eroğlu: 'Üzgünüz 2 puan kaybettik'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmanda Keçiörengücü ile 3-3 beraberlik aldıkları maçın ardından konuştu.



Yenilmezlik serisi 9 maça çıkan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise zemini güzel ancak küçük bir sahada oynadıklarını hatırlatarak "Rakibin oyun anlamında özellikle daha kalıplı oyuncularla duran toplarda, taçlarda ve kornerlerde etkili oluşu gibi bilgiler bizim için önemliydi. Maçın başında mağlup duruma düşmemize rağmen geri dönüş yaptık. İyi bir oyunla, zor bir deplasmanda 3-1'lik bir üstünlük sağladık. İkinci yarı rakibimizin fazla adamla geleceğini biliyorduk. Bizim de aslında ikinci yarı oyunun belli bölümlerinde istediklerimiz gelişti. Belki 4-1, 5-1 olma durumu vardı. Çok net pozisyonlar kaçırdık. Tabii ki kaçırdığımız pozisyonlar rakibi oyunda tuttu. Bizim için önemli olan burada kazanmaktı. Bu da fırsat olarak elimize gelmişti ama son dakikalarda yediğimiz golden dolayı kaçtı. Üzgünüz, 2 puan kaybettik. Buradan dersler çıkarmamız gerekiyor. Son dakikalarda böyle goller yemememiz lazım, özellikle duran toptan." diye konuştu.



Eroğlu, sakatlanarak oyundan çıkan Hanousek'in durumuna ilişkin soruya da "Kasığında bir hassasiyet oluştu. Sonucu bilmiyorum, çıkarmak durumunda kaldık. Bir iki gün içinde netleşir." yanıtını verdi.











