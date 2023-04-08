Hüseyin Eroğlu Tuzla maçını işaret etti

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada ligde 5 ay sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.



Ligde hücum anlamında istatistiklerde önde bir takım olduklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:



"Bu maçta istediklerimizi ortaya koyamadık. Bu görüntüden biraz uzaktık. Maçın gidişatı tabii ki iki takım arasında da sistemsel anlamda biraz daha pozisyon kısırlığı şeklinde geçti. Bizim 28 günde oynadığımız yedinci maç, gerçekten zorlu bir süreç yaşadık. Bu da ister istemez mental anlamda da belki yorgunluk oluşturabilir. Bilemiyoruz tabii ki. Bugün biraz o kimliğimizden uzaktık."



Eroğlu, müsabakanın berabere de bitebileceğini vurgulayarak, "Ligde avantajımız hala devam ediyor. Bizim isteğimiz futbolcularımızla beraber bir an önce şampiyonluğu şehre armağan etmek." şeklinde görüş belirtti.



Önlerinde Tuzlaspor maçı olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Taraftarlarımızı davet ediyorum maça. Zaten bilet anlamında da yoğun bir talep var. O maçı kazandığımız takdirde zaten çok büyük bir mesafe kat etmiş olacağız. Sezon başında verdiğimiz o sözü yerine getireceğiz." diye konuştu.





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