Hüseyin Eroğlu: 'Süper Lig'e çıksak düşmezdik'

23.5 yaş ortalamasıyla ve tamamı Türk oyuncularla mücadele verip finalde 89. dakikada kaybeden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, tüm ülkeye mesaj vermek için Süper Lig'e çıkmayı çok istediklerini söyledi.



Hürriyet'e konuşan Eroğlu şu değerlendirmeleri yaptı:



"Öz kaynaklarımızdan Salih, Taylan, Cengiz, Çağlar, Barış, Berke, Ravil, Erce, Enis, Oğulcan gibi isimler yetiştiği için gurur duyuyoruz. Bu yıl sezon başından finale kadar 19 öz kaynak oyuncumuza görev verdik. Yetiştirici kimliğimizle, yarışmacı takım yaratıp finale kadar geldik."



"Sistemden taviz vermeyecektik"



"Süper Lig'e çıksaydık orada da sistemimizden taviz vermeyecektik. Bu ülkede bu toprakların çocukları oynuyor. Süper Lig'e çıksak ve sadece Türk oyuncularla mücadele versek düşeceğimiz yönünde bir iddia var. Aslında çıkmayı sırf bunun için çok istiyordum. Çıksaydık Türk futbol kamuoyuna büyük bir mesaj verecektik. Kendime de oyuncularıma da o kadar çok güveniyordum ki; Süper Lig'den düşmeyeceğimizi Türkiye'ye gösterebilseydik keşke. Futbolda pasaportun rengi değil, taktik etkisi, sistem ve çalışmak önemli. Bizim en büyük güçlerimiz bunlar."



"Üzgünüz ama hakeme itiraz etmeyiz"



"Final maçında herkes yüzde 100 penaltımızın verilmediğini söyledi. Bizim bir misyonumuz var. Futbol sadece kavga, kaos konuşarak değil, güzellikler konuşarak da oynanabileceğini ispat etmek için varız. Verilmeyen bir penaltı pozisyonumuz vardı, bunu biz hiç dile getirmedik. Cüneyt Çakır, Türk futbolunun gururu, sembol bir ismi. Öyle gördü, öyle karar verdi. Üzgünüz ama karar sahada verilmiş. Altınordu duruşu rakibe, hakeme, taraftara saygılı, fairplay'i önemseyen ama sahada her şeyini ortaya koyan bir duruştur."



DENİZLİ ETKİSİ ALTAY'IN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ



Mustafa Denizli figürünün çok etkili bir hamle olduğuna değinen Hüseyin Eroğlu tecrübeli teknik adamın Altay'daki değişime katkısını şu sözlerle ifade etti:



"Altay'ı ligde iki kez yendiğimiz için kendimize çok güveniyor ve yeneceğimize inanıyorduk. Fakat Mustafa Denizli geldikten sonra Altay onun etkisiyle kamuoyunun, halkın ve medyanın desteğini arkasına aldı. Mustafa Denizli Türk futbolunda çok önemli bir isim. '3 Büyükler'de, A Milli Takım'da ve yurt dışında yaşattığı başarılar ön plana çıktı ve aynı başarıyı Altay'a da yaşattı. Yani kaderi yolda ilerlerken değiştirdi."



BU ÇOCUKLARI HERKES SEVDİ



Final maçını kaybetsek de birçok şeyi kazandık. Halk buraya kadar 60 puan toplayan gencecik çocukları gördü seyretti, sevdi, alkışladı. Birçok önemli futbol adamı arayıp tebrik etti. Altay, Samsun, Adana Demirspor bizim 6-7 katımıza kurulmuş takımlar. Biz 10 milyon liralık kadroyla buralara geldik."



BENİ İSTEYEN ÖNCE BAŞKANIMIZI İKNA ETMELİ



Adı Alman ekibi Werder Bremen ile anılan Hüseyin Eroğlu, prensip olarak kimseyle transfer görüşmeyeceğini belirtirken, "Başkanla uzun yıllardır birlikteyiz. İki yıl daha kontratım var. Ben kimseyle asla görüşmem. Şayet bir takım beni istemeye gelecekse, önce başkanımla görüşmeli, onu ikna etmeli. Bakanın onayı olmadan asla kimseyle görüşmem" dedi.



OYNADIĞIMIZ HER MAÇI DÜNYA İZLİYOR



"İzmir'de oynadığımız maçlarımızı birçok büyük takım adına en az 2-3 scout ekibi izliyor. Pandemiden önce bu sayı bazen 6'yı buluyordu. Birçok oyuncumuzun transferde adı geçiyor. Biz zaten çoğu oyuncumuzu her sezon sonu satıp kaybediyoruz yepyeni bir takım kuruyoruz, her yıl sıfırdan başlayıp güçlü bir Altınordu yaratıyoruz. Bizim yetiştirici kimliğimizin gereği bu. Bu yıl da yepyeni bir takım kurup yine zirveye oynayacağız."