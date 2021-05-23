Hüseyin Eroğlu: 'Süper Lig'e çıkarsak da yabancı almayacağız'

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında karşılaştığı Yılport Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını finale yazdıran Altınordu'nun teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Finaldeyiz mutluyuz." dedi.



Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, play-off'un güçlü ve iddialı takımı olan Yılport Samsunspor'la karşılaştıklarını ve ilk maçı 1-0 kazanarak avantajlı şekilde Samsun'a geldiklerini hatırlattı.



Rövanş maçında kontratağa uygun oyuncuları tercih ettiklerine işaret eden Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Atacağımız 1 gol bize avantaj sağlayacaktı. Bunu da başardık. Golü bulunca da takım savunmasını gömülü yapmaya çalıştık. İkinci yarının zor geçeceğini anladık. Rakibe topu vererek oynadık. Geçiş ve rakip arkasına atılan toplarla pozisyon bulmaya çalıştık. VAR'dan gelen penaltı sonrası 1-1 oldu. Daha sonrasında 2-1 geri düştük. Son dakika golü bularak 2-2 maçı tamamladık. Finale kaldığımız için mutluyuz. Finale iki İzmir takımı kaldı. Keyifli bir mücadele olacak. Süper Lig'e çıkarsak da mantalitemiz aynı olacak. 10 milyon liralık bir takımız. Süper Lig'e çıkarsak da yabancı oyuncu almadan mücadelemize devam edeceğiz."



