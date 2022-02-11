Hüseyin Eroğlu: 'Psikolojik kırılmalar yaşıyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kendileri için kritik maçları puansız kapattıklarını söyledi.



Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, attıkları golden sonra oyunun lehlerine gittiğini ancak 45. dakikada kalelerinde gördükleri golün dengelerini bozduğunu dile getirdi.



Hem hastalıktan hem de sakatlıktan dolayı oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldığını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:



"Bu da direncimizi düşürdü. İkinci yarı gol atmak için riskler aldık ve kalemizde kontrataktan bir gol gördük. Daha çok direnç vermemiz lazım. Psikolojik olarak kırılmalar yaşıyoruz. Bir şekilde gol bulup, skoru korumamız lazım. Bunlar bizim için önemli. Bunun üzerinde daha çok yoğunlaşacağız. Savunma anlamında biraz daha dengeli olmaya başladık ama daha az hata yapmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken maçları galip tamamlamamız gerekiyor. Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik. Önümüzdeki süreçte de kazanmamız gereken müsabakalar var. Dört gün sonra deplasmanda oynayacağımız Denizlispor maçına iyi hazırlanıp, bunu telafi etmek istiyoruz."





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