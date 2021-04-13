Hüseyin Eroğlu: 'Play-off'ta olmak istiyoruz'

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son 4 maçı en iyi şekilde değerlendirip, sezon sonunda play-off'ta olmak istediklerini bildirdi.



Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, müsabakanın ilk 20 dakikalık bölümüne iyi oynadıklarını ancak daha sonra basit pas hataları yaptıklarını söyledi.



Bu süreçte rakiplerinin üzerine geldiğini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:



"Rakibimiz bir pozisyonda da golü buldu. 1-0 gerideyken hem skoru çevirmeniz, hem de pozisyon vermemeniz gerekiyordu. İkinci yarıda belli bir noktadan sonra rakibimizin oyunda düşeceğini biliyorduk. Tempoyu yükselttiğimizde sıkıntı yaşayacaklarını biliyorduk. Sakatlık sebebiyle yerde yatan oyuncuları vardı. Bu da ister istemez tempomuzun artmasını engelliyor. Oyuncu yatıyor, çıktığı gibi içeri giriyor tekrardan. Süre sonradan eklense de oyunun o an oynanması gerekiyor. Bu anlamda üzgünüz, kaybettik. Son 4 maçı en iyi şekilde değerlendirip, sezon sonunda play-off'ta olmak istiyoruz. Adana Demirspor'a da bundan sonra başarılar dilerim."



