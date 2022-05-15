Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1 yenerek son hafta öncesinde ligde kalmayı garantileyen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Önemli olan kazanmaktı." dedi.



Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, sezona iyi başlangıç yapamadıklarını ancak ikinci yarıda galibiyet serisi yakaladıklarını hatırlattı.



Oyuncularıyla kenetlendiklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:



"Onlara güvendik ve bu işi başaracağımızı zaten söylemiştim. Bir galibiyetin bize getirisi çok olacaktı. Menemen maçı ile başlayan ateşimiz şu ana kadar geldi. Deplasmanda şampiyon olan takımları yendik. Bu maç çok kolay görünebilen bir maçtı ama bu maçların çok zor olduğunu oyuncularıma söyledim. Çok genç ve dinamik bir ekip oldukları için stres yapmamamız gerektiğini oyuncularıma anlattım. İlk yarı rakibe baskımızı hissettiremedik. Gol yedikten sonra da biraz telaş yaptık. İkinci yarı hamle yaptık. Ahmet Dereli, belki fiziksel anlamda hazır değil ama bitiricilik anlamında bize katkı sağlayacağını biliyorduk. Bu değişikliklerle skoru lehimize çevirdik. Rakip, kalemize gelse de gol yemedik. Üzücü 2 tane penaltı kaçırdık. Önemli olan kazanmaktı."





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