Hüseyin Eroğlu'nun Almanya seferi

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörlüğü görevini yürüten ağabeyi Halit Eroğlu ile birlikte Almanya'ya gitti

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hüseyin Eroğlu'nun Almanya seferi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2021 15:41
TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Eroğlu, Almanya seferine çıktı.

Almanya doğumlu olan Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörlüğü görevini yürüten ağabeyi Halit Eroğlu ile birlikte doğup büyüdüğü Delmenhorst şehrini ziyaret etti.

Eroğlu kardeşler, daha sonra Düsseldorf'a giderek kulübün forma sponsoru olan firma yetkilileriyle bir araya geldi. Bu görüşmede yeni sezonda Altınordu A takımı ve akademi ekiplerinin maçlarda ve antrenmanlarda giyeceği ürünlerin planlaması yapıldı. Tecrübeli teknik adamın Almanya'da gurbetçi futbolcu transferi için de görüşmeler yapacağı öğrenildi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.