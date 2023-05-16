Hüseyin Eroğlu'ndan yeni sözleşme açıklaması!

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Bodrumspor'a 1-0 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.



Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligi galibiyetle bitirmek istediklerini ancak başaramadıklarını dile getirdi.



Sahada istediklerini yapamadıklarını anlatan Eroğlu, "Ligde 16 gün sonra maç oynadık. Konsantrasyon sağlamak kolay olmadı. Rakip daha istekli oynadı. Golü yedikten sonra reaksiyon gösteremedik. Çok zor bir lig oynadık. Hala ligde 2. belli değil. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ligdeki son maçımızı oynadık. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynayacağız." dedi.



Eroğlu, Süper Lig için kadro kurmaya başlayacaklarını vurgulayarak, "Şu anda anlaştığımız oyuncu yok. Plan yapıyoruz. Gelecek sezon planı için 2 aydır çalışıyoruz. Yabancı kuralı planlarımızı değiştirmedi. Yabancı oyuncu alacağız. Yabancı kontenjanını doldurmak için ya transfer yapmak için transfer yapmayacağız, bizi yukarıya taşıyacak oyuncular transfer edeceğiz. Ligi bitirdik ve yeni sezon için 23 Haziran'da takımı toplayacağız. Kaç oyuncu bizimle Süper Lig'de devam edecek şu anda belli değil. Önümüzdeki süreçte belli olacak. Tüm futbolcularımız bu takımla Süper Lig'de oynamak istiyor." ifadesini kullandı.



Göreve gelirken 1+1 yıllık sözleşme yaptığına işaret eden Eroğlu, Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ile görüşerek sözleşmesini güncelleyeceklerini dile getirdi.



