Hüseyin Eroğlu'ndan transfer açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarısındaki hedeflerinin güzel oyunlarını sahaya yansıtıp sıralamada üstlere çıkmak olduğunu bildirdi.



Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ilk devresinin istedikleri gibi geçmediğini belirtti.



Geçen sezon Altay'la oynadıkları play-off finalinde forma giyen 11 oyuncunun başka takımlara transfer olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Yeniden kurguladığımız şekilde ve 17-18 yaşındaki genç oyuncularla lige başlamak hiç kolay değil. Ligdeki takımların bütçesi belli, çoğu takımın hücum bölgesinde yabancılar oynuyor. 10 yıldır Altınordu'nun başındayım. Her yıl yeniden kurulan ve çoğunluğu kendi öz kaynak sistemimizden yetişen sporcularla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Eroğlu, ilk yarının son bölümünde güzel bir seri yakaladıklarını aktararak, "Biz tabii ki misyonumuz doğrultusunda yetiştirici kimliğimiz ön planda olmak üzere yarışmaya çalışıyoruz. Altınordu'ya baktığınız zaman ikinci yarılarda en fazla puan toplayan takımlar arasında yer alır." değerlendirmesinde bulundu.



Altınordu'da hedeflerin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:



"Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil biz kendi oyun planımızı yansıtıp maçımızı kazanmayı hedefliyoruz. Alınan başarılı sonuçlar takımdaki genç oyuncularımızın öz güvenini de artırdı. İkinci yarı hedefimiz yukarı tırmanmak ve güzel oyunumuzu sahaya yansıtmaktır."



"Savunma, orta saha ve hücum hattına takviye planımız var"



Eroğlu, ara transfer döneminde takıma yeni isim katmanın kolay olmadığını belirterek, şunları ifade etti:



"Her takım oyuncu arıyor. Ancak devre arasında istenilen oyuncuları bulmak çok zor. Altınordu olarak savunma, orta saha ve hücum hattına takviye planımız var. Takımımızın o bölgelere ihtiyacı var. Elimizdeki oyunculardan memnunuz ancak ligin ikinci yarısı oldukça çekişmeli geçecek. Kart cezalısı, sakatlık ve koronavirüsten dolayı geniş bir kadroya ihtiyaç var."





