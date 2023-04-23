Hüseyin Eroğlu'ndan şampiyonluk sözleri

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Benim ilk şampiyonluğum ve Süper Lig'e çıkmaktı hep hayalim." dedi.



Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ligde şampiyonluğu erken ilan eden takımların motive problemleri yaşandıklarını gördüklerini söyledi.



Bugün kendilerinin üst lige çıkmalarına rağmen rakibi ciddiye alarak sahaya çıktıklarına işaret eden Eroğlu, "Yoğun bir taraftar kitlesiyle birlikte önemli bir maç oynadık. Oyunumuzla da aldığımız skorla da liderliği hak ettik. Burada oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sürekli ifade ediyorduk, 'Biz şampiyonluğu birlikte kazanacağız' diye, 'Onların desteğine ihtiyacımız var' diye. Bugün dolu tribünlerde oynadık. Onlardan bir isteğim var. Seneye Süper Lig'de olacağız. Ne olursa olsun bu tribünleri dolduralım. Çünkü Samsunspor gerçekten futbolda Türkiye'nin bir markası." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de de dolu tribünlere oynanması halinde stattaki atmosferden birçok takımın zorlanacağını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:



"Ama bu atmosferi yaratacak olan taraftarlarımız ve ne olursa olsun takımlarına destek olsunlar. Bu çok değerli ve önemli. Benim tabii ki ilk şampiyonluğum yani Süper Lig'e çıkmak da hep hayalim. Süper Lig'de takım çalıştırmak istiyordum ve gerçekleşti. Şu an Türk futbolunda, Cumhuriyetimizin 100. yılında bence Samsunspor kurtuluş reçetesini veriyor. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü tesisiyle, taraftarıyla, kurumsal yapısıyla, akademisiyle, yönetim kuruluyla, başkanıyla gerçekten Süper Lig'i hak eden bir kulüp, Samsunspor ve Süper Lig'in de Samsunspor'a ihtiyacı var."





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