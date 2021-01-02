Hüseyin Eroğlu: 'Kovid'e rağmen sistemimiz işliyor'

TFF 1. Lig'de Aydeniz Et Balıkesirspor'la golsüz berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ligin ikinci yarısında daha güçlü olacaklarını söyledi.



Eroğlu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, maçın başında istediklerini sahaya yansıttıklarını kaydetti.



İkinci yarıda gördükleri kırmızı karttan sonra kalabalık savunmaya döndüklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:



"Hem kovid hem de sakatlıklardan dolayı kadromuz azaldı ama en büyük gücümüz olan sistemimiz işledi. Hem A takımımızda hem de akademimizdeki oyuncularımızın sistem doğrultusunda yetişmesi ve A takımın oynadığı maçlarda da görev aldıklarında da görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi bizi mutlu ediyor. Bugün 3 oyuncumuz ilk defa bu ligde oynadı. Talihsiz bir şekilde çift sarıdan atılan oyuncumuz vardı ama genel anlamda performanslarından memnunum. Sistem böyle bir şey. İlk yarıyı 28 puanla bitirdik, ikinci yarıda çok daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim."



- Cihat Arslan: "Çok aceleci davrandık"



Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise iki takımın da iyi mücadele etmeye çalıştığı müsabakada kırılma noktalarında hata yaptıklarını söyledi.



Sahadan beraberlikle ayrılıklarını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:



"Hücum bölgesindeki son paslarda çok aceleci davrandık. Doğru oyuncuyu bulup, set hücumunu yapsaydık galip gelen taraf olurduk. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra gerekli değişiklikleri yaparak reaksiyon göstermeye çalıştık. Olmayınca da 1 puana razı olduk. Takım geçen hafta iyi bir reaksiyon vermişti. Geçen haftaki kadar olmasa da bugün de memnunum."



