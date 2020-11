Erkan Sözeri "Oyuncularım umut verdiler"



Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bireysel hatalardan yedikleri gollerle 2-0 mağlup olduklarını söyledi.



Özellikle ikinci yarıda oyuncuların gayret gösterdiğini ve iyi bir oyun ortaya koyduğunu kaydeden Sözeri, şöyle konuştu:



"Tek kale oynadılar ama ilk yarıda yediğimiz 2 gol sonucu belirledi. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Böyle olunca siz istediğiniz kadar istatistiklerde ön planda olun, iyi mücadele edin, karşılığını skor olarak alamıyorsunuz. Oyuncularım özellikle ikinci yarıdaki duruşlarından, oyunlarından, mücadelelerinden dolayı gerçekten umut verdiler. Teşekkür ediyorum oyuncularıma."



Sözeri, oyun olarak her hafta kendilerini geliştirdiklerini belirterek, "Bir an önce ayağa kalkmak lazım. Oyuncuların üzerinde ister istemez haftalardır maç kazanamamanın getirdiği psikolojik bir etki oluyor. İkinci yarı o oyunu daha da yukarıya çıkaracağız, çıkarmamız da gerekiyor. Traore'nin sakatlığı, Pote'nin milli takımda olmasından dolayı santraforda farklı isimleri oynattık." ifadelerini kullandı.



Bu maçı unutup, Tuzlaspor müsabakasına odaklanacaklarını dile getiren Sözeri, "Bir an önce puanlarla tanışmak istiyoruz. Oyuncular da çok üzülüyor. Onlara da bir şey söyleyemiyorum. Onlar da puan almak dolayısıyla para kazanmak istiyor. Vurdumduymaz bir oyuncu grubum yok ama sonuç alamıyoruz. İnşallah onu da en kısa zamanda almak için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.





TFF 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kazandığımız için mutluyum." dedi.Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, özellikle ilk yarıda oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu, öne geçtikten sonra da daha öz güvenli oynadıklarını söyledi."İkinci yarı rakibin bizim sahamızda oynadığı bölümde yine kazandığımız toplarda oluşan arkadaki boşluğu değerlendirme fırsatı bulsak da bunu değerlendiremedik. Skoru korumak bizim için avantajdı. Kazandığımız için mutluyum. Hiçbir maç kolay değil. Bizim elde ettiğimiz bu galibiyet önümüzdeki maçlar için hem moral motivasyon hem öz güven anlamında ilerideki maçlara yansıması olacaktır."