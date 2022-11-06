Hüseyin Eroğlu: 'Kazandığımız 3 puan çok değerliydi'

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Göztepe'yi sahasında 1-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kazandıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi.



Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Göztepe ile önemli bir maça çıktıklarını anlattı.



Son haftalarda yükselişe geçen bir takıma karşı oynadıklarını aktaran Eroğlu, "Geçen hafta aldığımız galibiyeti ve bu maçı kazanarak taçlandırmak istedik. Maçın başında buna motive olan ve tüm alanları kapatan Göztepe vardı. Etkili oynamamız gerekiyordu ama bütün alanları kapatan bir takım ile oynadık. Bulduğumuz gol oyunumuz anlamında bizim mücadele gücümüzü daha yukarıya çekmemizi sağladı. Önemli bir galibiyet. Baktığınızda lig gittikçe zorlaşıyor. Kendi sahamızda aldığımız galibiyet bizi önümüzdeki haftalarda oyun anlamında daha da gelişmemizi sağlayacak." dedi.



Eroğlu, maçın son bölümünde önemli pozisyonlar bulduklarına işaret ederek, "Bulduğumuz pozisyonları değerlendirsek belki farkı açma şansı bulacaktık. Tabi bu pozisyonları değerlendiremeyince ister istemez daha çok savunmada yapmak zorunda kaldık. Rakipte uzun oyuncularını bizim kalemizin önüne gönderip uzun oynamaya başladı. Ama futbol anlamında bugün gerçekten iyi mücadele ettik. Bugün kazandığımız 3 puan çok değerliydi. İlk defa üst üstte maç kazandık. Bu önümüzdeki süreçte bize hem öz güven hem de oyunsal anlamda katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.





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