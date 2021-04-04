Hüseyin Eroğlu: 'Karşımızda asla pes etmeyen bir Eskişehir vardı'

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 6-3 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, müsabakanın ilk yarısında taktik olarak istediklerini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu süreçte skor avantajını elde ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:



"İkinci yarı değişikliklerden sonra oyunda bir düşüş yaşadık ve kalemizde golü gördük. Bu maçların oynanması zor. Karşımızda asla pes etmeyen bir takım vardı. Son 6 maç öncesi bu maçı kazasız geçmek önemliydi. Yukarıya tutunduk. Bu maç geride kaldı. Zor görünen maçı kazandık, mutluyuz."



