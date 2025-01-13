Hüseyin Eroğlu: "Karşılaşma daha farklı bitebilirdi"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Eroğlu: 'Karşılaşma daha farklı bitebilirdi'
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13 Ocak 2025 01:09
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'a karşı saygı duyarak oynadıklarını belirterek "Maçın genelinde oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyun felsefemizin daha iyi yerleşmesi anlamında bu maç önemliydi. İstediğimiz oyun organizasyonlarını bölüm bölüm yapabildik. Final paslarını değerlendirebilseydik fark daha açılabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Haftaya lig lideri Kocaelispor ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Eroğlu, "Takımımızın hazırlığını en iyi şekilde yapmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Amilton'un dönüşü, Zan'ın (Zuzek) antrenmanlara başlaması, belki planladığımız oyuncuları da kadromuza katarak ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Oyunumuzu geliştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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