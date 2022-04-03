Hüseyin Eroğlu: 'İyi bir takımı yendik'

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Haftalar sonra düşme potasının üzerine çıktık. Seriyi yakaladıktan sonra bunu uzun süreli yapacağımıza inanıyorum." dedi.



Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendilerini desteklemeye gelen altyapı oyuncularına teşekkür etti. Adanaspor karşılaşmasına kadar 3 haftadır gol yemeden kazandıklarını hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:



"Bugün Adanaspor gibi iyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda pozisyon verdiğimiz dakikalar vardı ama hep oyunun içindeydik. İkinci yarıda çalıştığımız şekilde gol atmamız bizim için çok anlamlıydı. 2-0'dan sonra da rakip 10 kişi kaldı zaten. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Haftalar sonra düşme potasının üzerine çıktık. Seriyi yakaladıktan sonra bunu uzun süreli yapacağımıza inanıyorum. Daha önceki yıllarda da bunu başarmıştık. Şu anda dörtte dört yaptık ve gol yemedik. İyi takımlara karşı kazanmamız çok anlamlı. Bugün mutlu uyuyacağız. Yarından itibaren tüm planlarımız hafta sonu oynayacağımız Eyüpspor maçına olacak. Bütün oyuncularımı kutluyorum."









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