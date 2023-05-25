Hüseyin Eroğlu ile milli cimnastikçiler, üniversite öğrencileriyle buluştu

Ege Üniversitesi'nden mezun olan aralarında Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin ve antrenör Yılmaz Göktekin üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte, katılımcılara plaket takdim edildi.