Hüseyin Eroğlu: 'İki puanı kaçırdık'

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından konuştu.



Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade etti.



Eroğlu, daha çok çalışıp hücumda daha fazla etkili olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Öncelikle iki puanı kaçırdığımız için çok üzgünüm. Eksik oyuncularımız ve maçın gidişatında özellikle ilk yarı mecbur kalıp değişiklik yapmamıza rağmen takım savunmasını iyi bir şekilde yaptık. Hiç pozisyon vermedik, bizim kaçan penaltımız, direkten dönen top ve girdiğimiz pozisyonlar galibiyeti hak ettiğimizi gösteriyor. Hedefe oynayan bir Samsunspor için hücumu daha çok yapmak gerekir, bugün belki geçiş hücumuyla atakları bulduk ama topa sahip olacağımız oyunu da artırmamız gerekiyor."





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