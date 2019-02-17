Hüseyin Eroğlu: 'Her takımı yenecek güçteyiz'

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yenen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kazanmak önemliydi, kazanmanın verdiği moralle de önümüzdeki haftalarda daha iyi bir oyunla puan ortalamamızı yükselteceğimizi düşünüyorum." dedi.Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında topa sahip olmaya çalıştıklarını, üretken bir oyun ortaya koymamalarına rağmen 1-0 öne geçerek avantaj yakaladıklarını belirtti.İlk yarıda rakiplerinin de pozisyonlarının olmadığını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:"Oyun anlamında ilk yarı topa sahip olarak hücum oynadık, ikinci yarıda daha çok savunmada kaldık. Kazanmak önemliydi, kazanmanın verdiği moralle de önümüzdeki haftalarda daha iyi bir oyunla puan ortalamamızı yükselteceğimizi düşünüyorum. Gazişehir Gaziantep'e başarılar dilerim. Biz de bundan sonraki süreçte zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız ama her takımı yenecek güçteyiz. Bunu da her maçta gösteriyoruz. Kendi felsefemizi ve oyunumuzu yansıttığımızda da çok güçlü bir takım haline geliyoruz."