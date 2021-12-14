Spor Toto 1. Lig'de Kocaelispor'u 3-2 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz." dedi.



Eroğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlamalarına rağmen 2-0 geriye düştüklerini söyledi. Mağlup durumda olmalarına rağmen pes etmediklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:



"Topa sahip olduğumuz bölümde ceza sahasına girmeye çalıştık. 45'te kazandığımız penaltı bizim maça tutunmamızı sağladı. Çok inançlıydık. İkinci yarıda baskılı oynadığımız ve üretken olduğumuz bölümler vardı. Risk aldığımız bölümlerde Ali Emre'nin kurtarışları bizi ayakta tuttu. Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz. Son iki maçımız var ilk yarıda. Belki 2000 doğumlu altında 4-5 oyuncumuz var. Burak İnce'ye de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Burak bugün son maçını oynadı ve iyi de oynadı. Onu Bundesliga'ya gönderdiğimiz için mutluyuz. Bence Türkiye için çok iyi bir haber bu. 15 yaşında Burak'a inanıp oynattığımda belki o da buna inanmıyordu ama doğru zamanda onu oynattık. Burak'ın önümüzdeki süreçte başarılı olacağına inanıyorum."



Eroğlu, ara transfer döneminde en az 3 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini belirterek, "Devre arasında oyuncu bulmak kolay değil belki ama bize uyum sağlayacak ve gelişimini devam ettirecek oyuncu transfer edeceğiz. Savunma, orta saha ve forvet transferi yapmayı düşünüyoruz. Doğru transfer hamleleri yapıp takımımıza güç katacak oyuncu alıp yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.





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