Hüseyin Eroğlu: 'Geleceği inşa etmeye yönelik planlar yapıyoruz'

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, geleceği inşa etmeye yönelik planlar yaptıklarını belirtti.



Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, bu sezon Aydeniz Et Balıkesirspor, Bursaspor ve Boluspor maçlarında forma giyen Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) öğrencisi Rahmi Salih Kaya'nın Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan diploma töreni ile Altınordu A takım kadrosuna uğurlandığı ifade edildi.



Genç futbolcunun Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından karşılandığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhunbilge, geride kalan 20 hafta altyapıdan 18 futbolcunun forma şansı bulduğunu belirterek, "Bunlardan biri olan Rahmi de artık A takım kadromuzda. Bizim için çok güzel bir gün." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise hem yarışmacı kimliklerini koruduklarını hem de genç oyuncuların hak ettikleri formayı giydiğini belirtti.



Bu sezon ALFA'dan beş oyuncuyu A takıma aldıklarını bildiren Eroğlu, şu görüşleri paylaştı:



"Günü kurtaran değil, geleceği inşa etmeye yönelik planlar yapıyoruz ve yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz. Rahmi Salih Kaya'nın da diğer gençlerimiz gibi aldığı kaliteli eğitimin hakkını vereceğine inanıyorum."



ALFA Direktörü Halit Eroğlu, Rahmi Salih Kaya'nın ALFA'da geçirdiği yaklaşık beş yıl boyunca eğitimini başarıyla geride bıraktığını, önündeki uzun yolu başarıyla yürüyeceğine emin olduğunu aktardı.



Rahmi Salih Kaya da üzerinde emeği olan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Hepimiz, Metin Oktay Yerleşkesi'nin kapısından bir çocuk olarak giriyor ve futbolcu olarak çıkıyoruz. 2016 yılından bu yana futbol mesleğini öğrenebilmek için canla başla çalıştım. Tüm arkadaşlarıma tavsiyem her gün daha fazla çalışmaları. Bugünden itibaren Altınordu armasına borcumu ödemek için bana verilen fırsatı sonuna kadar kullanacağım."



