  •  
    F.Bahçe için sürpriz 10 numara! Yeni kurtarıcı..
  •  
    "Lucescu giderse yine Fatih Terim gelir kesin"
  •  
    A Milli Takım'ın aslında
    Arda Turan'a ihtiyacı var
  •  
    FIFA19'da transferden kurulu en iyi kadro belli
  •  
    NBA'de yeni sezon öncesi çılgın maaşlar

Hüseyin Eroğlu: "Galibiyet serisi için sabırsızlanıyoruz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerindein Altınordu, Milli arada Göztepe ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında olumlu sinyaller verdi. Kırmızı-beyazlı ekibin antrenörü Hüseyin Eroğlu, takımına dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA
Hüseyin Eroğlu: 'Galibiyet serisi için sabırsızlanıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2018 13:00
Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, milli maç nedeniyle lige verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak olumlu sinyal verdi.

Göztepe karşısında hücumda etkili oynadıklarını, rakibi kalelerine getirmeyip girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Takım savunması adına iyi sinyal verdik. Topun bizde kaldığı süre, rakibi oyundan düşürme, ceza sahasına girme anlamında iyiydik. Sonuçlandırmayla ilgili sıkıntı yaşıyoruz, ilerleyen maçlarda bunu neticelendireceğiz" dedi.

Ligde 22 Ekim Pazartesi günü evlerinde 2 puan gerilerinde yer alan düşme hattındaki 5 puanlı Eskişehirspor'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini vurgulayan Eroğlu, "Galibiyet serisi başlatmak için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Göztepe maçında burnuna aldığa darbe nedeniyle 16'ncı dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan sağ kanat Murat Uçar'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu Eskişehir karşısında şans verilmesi halinde görev alabilecek. Altınordu'da sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan'ın yanı sıra tedavileri süren forvet Enes ve sol bek Ali Mert forma giyemeyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için