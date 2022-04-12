Hüseyin Eroğlu: 'Eyüpspor karşısında 1 puan çok değerli'

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için avantaj olduğunu söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, "Şampiyonluk kadrosu olan bir Eyüpspor karşısında 1 puan çok değerli. Takımımdan çok memnunum, son haftalara güçlü giriyoruz. Ara transferde kadroya kattıkları oyuncu, çok etkili oynadı. Evimize 1 puanla dönüyoruz. Bu, bizim için bir avantaj." diye konuştu.



Karşılaşmayı değerlendiren Eroğlu, şunları kaydetti:



"Dört maçlık galibiyet serisiyle geldiğimiz bir deplasmandı. Bireysel olarak yükselen performanslar öz güvenimizi artırdı ve son maçlara daha motive hazırlanmamızı sağladı. Maç öncesi ısınmada iki oyuncumuzda sakatlık nüksetti. Bu ister istemez oyuncularımızın enerjisini düşürür gibi oldu. İlk yarıda savunmada iyi işler yaptık. Rakibi kaleden uzak tuttuk. Hücumda daha üretken olabilirdik ama ilk yarıda bunu yapamadık. İlk yarının sonunda bir gol yedik. Devrede enerjimizi artırdık. İkinci yarı normal başladı. Değişikliklerden sonra oyuna hakim olmaya başladık. Savunma arkasına yaptığımız koşularla 2-1 öne geçtik. Topun rakipte kalması oyuncularda tempo düşmesine neden oldu."





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