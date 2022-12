Hüseyin Eroğlu: 'Engellere değil, hedefe odaklandık'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun göreve gelmesiyle çıkışa geçti.



Kırmız-beyazlı takım, teknik direktör Bayram Bektaş'ın ayrılmasının ardından ligin 7. haftasında göreve gelen teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 11 maçlık kritik dönemde beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan toplarken, 1 kez mağlup oldu.



Samsunspor, Eroğlu yönetiminde maç başına 1,8 puan ortalaması yakaladı.



Ligin 6. haftasında 7. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, Hüseyin Eroğlu'nun görev yaptığı 11 haftada elde ettiği puanlarla averajla 3. sıraya kadar çıktı.



Eroğlu: "Engellere değil hedefimize odaklandık"



Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada göreve geldiklerinde 3 önemli oyuncunun 2 aylık dönemde sakatlık yaşaması ve golcü oyuncu Douglas Tanque'nin 3 maçlık kart cezalısı olmasına rağmen takımı yarışın içinde tuttuklarını belirtti.



Samsunspor'un hedefi doğrultusunda bahanesi olamayacağına işaret eden Eroğlu, şöyle devam etti:



"Çok zorlu ve kritik bir dönemi maç başına 1,8 puanla geçerek avantajı yakaladık. Bu süreçte her zaman yanımızda duran Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım, yönetim kurulumuz ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Gül bahçesi olan bir yolda yürümüyoruz. Ama engellere değil hedefimize odaklandık. Bu, tek maçla gerçekleşecek veya sona erecek bir hedef değil, aksine tamamen bir süreç yönetimi. Samsunspor'un hiçbir bahanesi olamaz. Sezon sonunda şampiyonluk kupası mutlaka bu kente gelecek, yeter ki süreci kenetlenerek yönetelim."



Sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncuların üzerine fazla yük bindiğini de kaydeden Eroğlu, "Hiçbir futbolcumuzu kaybetme lüksümüz yok. Ahmet Sağat'ı ve gençleri takıma adapte edip Laura'yı yeniden takıma döndürdüğümüz gibi her oyuncumuzdan en yüksek verimi, en gerekli zamanda elde etmek üzere bir planlama yapıyoruz. Geride kalan 11 maçlık lig serisinde özveriyle oynayan tüm futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bu noktada alınan her puanın değerli olduğuna inanıyorum. Bir kez puanla, iki defa gol averajıyla Play-Off'u son maçta kaybeden bir teknik direktör olarak sadece puanın değil, golün dahi önemini yaşayarak gördüm." değerlendirmesinde bulundu.



Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 21 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Eroğlu, "Birlikte oynadığımız her maç bizi bir adım daha ileriye taşıyor. Trabzonspor maçına da bu gözle bakıyorum. Bir yandan kupadaki yolumuza devam etmek, diğer yandan nefesimizi lig maratonuna göre ayarlamak durumundayız. Trabzonspor karşılaşması, kentsel rekabetin yanı sıra zorluk derecesi yüksek maç oynama eksikliğimizin giderilmesi açısından da büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.





