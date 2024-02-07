Hüseyin Eroğlu'dan maç sonu penaltı isyanı

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4-2 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İyi reaksiyon gösterdiklerini söyleyen Eroğlu, "Maçtan önce bir hayalimiz vardı. Zor olacağını biliyorduk. Maçın başında 3-0 yenik duruma düştük. Oyuncuların orada reaksiyon göstermesinden dolayı kutluyorum." dedi.



Penaltı konusunda standart olması gerektiğini söyleyen Eroğlu, "VAR'dan sonra penaltı oldu. Bize ligde birçok pozisyon var, puan kaybettik ama penaltı kazanmadık. 1-0'dan sonraki pozisyonu söylüyorum. Bir standardın olmasını istiyoruz. Galatasaray yine bizi yenerdi. Maçtan önce de söylemiştim, oyuna ortak olmak istiyoruz diye, oyuna ortak olduk. Oyuncularım beraberliği aradılar ama olmadı ama oyun anlamında umut veren bir maçtı. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Seyredenlere keyifli bir maç izlettik. Galatasaray'ı tebrik ederim, onlara başarılar dilerim" diyerek sözlerini noktaladı.

BASIN TOPLANTISI!



Eroğlu, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İstanbul'a tur atlama hayaliyle geldiklerini belirten Eroğlu, "Zor olduğunu biliyorduk ama bir hayalimiz vardı. Türkiye Kupası'nda bazen sürprizler olabiliyor. Galatasaray'ın gücünü biliyorduk ama hayalimizi gerçekleştirmek için sahaya çıktık. Maçta 1-0'dan sonra elimize fırsat geldi. Beraberliği yakalayabilirdik." diye konuştu.



Karşılaşmada aleyhlerine Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle 2 penaltı verilen Hüseyin Eroğul, "Trendyol 1. Lig'de de VAR var. Biz 2 maçta puan kaybettik. Bu pozisyonlardan daha penaltıydı. Asla Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Galatasaray yine turu geçerdi ama VAR'daki standardın oluşmasını istiyorum. Çok hassas bir nokta." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli teknik adam, 3-0 geri düşmelerine rağmen pes etmediklerini vurgulayarak, "Sahada reaksiyon vermeye devam ettik. Teslim olmadık, oyunu çirkinleştirmedik. Sürekli maça ortak olmaya çalıştık. 3-2'den sonra yaptığımız değişikliklerle maçı uzatmaya götürmek istedik ama olmadı. Oyuncularımı tebrik ettim. İyi bir mücadele ortaya koydular. Hem de sisteme bağlı kalarak oynadılar. Bu maç geride kaldı. Galatasaray'a kupada başarılar dilerim. Bizim için önemli olan Süper Lig hedefine sezon sonunda ulaşmak. Bandırmaspor'u iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.



