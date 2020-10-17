Hüseyin Eroğlu: 'Çok pas hatası yaptık'

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adanaspor yenilgisi sonrası çok pas hatası yaptıklarını belirtti.



Adanaspor'un 4 maçtır gol yemediğini anımsatan Eroğlu, şunları kaydetti:



"Gerçekten takım savunmasını iyi yapan bir ekip. Maça aslında istediğimiz gibi başladık. Belki maçın başında skor bizim lehimize dönebilirdi. Ama daha sonraki süreçte oyun biraz dengelendi ve yaptığımız pas hataları rakibin direncini arttırdı. 2-0'dan sonra tabii ki Adanaspor biraz daha savunmada kaldı, bizim bunu çözmemiz gerekiyordu. Bir iki pozisyon yakaladık ama bir türlü değerlendiremedik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu ön alanda oynayıp rakibin hata yapmasını bekledik. 3-0'dan sonra reaksiyonumuz devam etti. 4-1'den sonra oyun Adanaspor'un lehine döndü. Geriye düştükten sonra çevirmek kolay değil. Karşında direnen bir takım var. Çok pas hatası yaptık. Hatalardan dolayı kalemizde golleri gördük."



