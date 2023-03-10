Hüseyin Eroğlu: 'Çok önemli bir maçı kazandık'

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.



Hüseyin Eroğlu, sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldıklarını diye getirdi.



Ligin seyrini etkileyecek bir maç olduğunu belirten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı, verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Sakarya tartışmasız, ülkemizin en önemli futbol kentlerinden biri. Böyle bir atmosferde oynamak kolay değil. Maça etkili başladık. Rakibin coşkulu bir şekilde üzerimize gelmesi ister istemez pozisyon vermemize neden oldu. Topun bizde kalmasını sağlayamadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik erkenden maçı koparabilirdik. 48 puan yaptık, 15 maçtır kaybetmiyoruz. Zorlu rakiplerimize karşı üstün skor aldık. Bu şampiyonluk yolunda çok değerli. Çok önemli bir maçı kazandık. Hedefimiz taraftarımızla sezon sonunda şampiyon olmak."



Eroğlu, yaşanan olaylara ilişkin, "Zeki oyundan çıkarken ortalık karıştı ve rakip kulübe de müdahil oldu. Seyircilerin de attıklarıyla Zeki'nin kaşı açıldı. Bunların olmasını istemiyoruz. Bu tür olaylar futbola yakışmıyor." değerlendirmesinde bulundu.





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