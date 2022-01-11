Hüseyin Eroğlu: 'Çok basit goller yedik'

Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçın geneline baktığımızda ilk yarı bizim, ikinci yarıda da rakibin üstünlüğü vardı." dedi.



Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, kaybetmemeleri gereken müsabakadan puansız ayrıldıklarını söyledi.



İlk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak ikinci devrede bir türlü oyuna giremediklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:



"Kendi alanımızdan topu öne taşımakta sıkıntı yaşadık. Rakibimiz uzun toplarla gol arayacağını biliyorduk. Top ayağımızdayken yine kalemizde golü gördük. 1-1'den sonra rakip biraz daha yüklenmeye başladı. Bir pozisyonda kötü oynarken bile skoru 2-1'e getirdik. Çok çalıştığımız pozisyonlardan goller yedik. Bu bizim adımıza üzücü. Maçın geneline baktığımızda ilk yarı bizim, ikinci yarıda da rakibin üstünlüğü vardı. Kaybettik, üzgünüz. Çok basit goller yedik. Takımın genelindeki pas hastası ve rakip öne geçtikten sonraki telaşımız ister istemez oyunumuzu kötü etkiledi."





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