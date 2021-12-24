Hüseyin Eroğlu: 'Çıkışa geçen bir Altınordu'yu herkes görecek'

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, son 5 maçta 4 galibiyet aldıklarını hatırlatarak, oyunlarını her hafta geliştirmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.



Maça istedikleri gibi başlayamamalarına rağmen öne geçtiklerini ancak ilk yarının sonunda kalelerinde golü gördüklerini kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Hücum geçişlerinde etkili olmaya çalıştık. Rakibin penaltıyı değerlendirememesi bizim için avantajdı. Bundan sonraki süreçte oyun hakimiyeti bizdeydi. Son ana kadar oyuncularım pozisyonlara girdi ve son dakikalarda golü bulduk. Bu bizim için çok değerli goldü. Bundan 5 hafta önce sondan ikinciydik ama oyun sistemimizde vazgeçmedik ve skor almaya da başladık. İlk yarıyı 22 puanla bitiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ikinci yarıda performansımız yüksek olacak. Çıkışa geçen bir Altınordu'yu herkes görecek."



Eroğlu, hiçbir takımın ara transfer döneminde iyi oyuncusunu bırakmak istemediğini belirterek, "Biz doğru bir şekilde 3 transfer yapmayı planlıyoruz. Çünkü lig bir maraton, kolay bir sezon yaşamıyoruz. Savunma, orta saha ve hücum hattına birer oyuncu almak istiyoruz. Girişimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.





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