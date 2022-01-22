Hüseyin Eroğlu: 'Böyle kaybetmek yakışmadı'

Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor'a 5-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, müsabakayla ilgili söylenecek çok fazla bir şeyin olmadığını söyledi.



"Bu skor bize yakışmadı." diyen Eroğlu, ilk yarıda yaptıkları bireysel hatalarla rakibe çok fazla pozisyon verdiklerini kaydetti.



Eroğlu, ilk yarının 1-0 bitmesinin maça ortak olabilmeleri anlamında önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"İkinci yarıya aslında iyi başladık. İstanbulspor'un biraz direncini kırdık ama ikinci yediğimiz golden sonra psikolojik olarak oyundan düştük. Teslim olduk. Zaten yaptığımız hatalar ardı ardına geldi ve goller yedik. Üzgünüz, toparlanmamız gerekiyor. Maç kaybedilebilir ama böyle kaybetmek yakışmadı bize. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip bu maçları telefi etmek zorundayız" dedi.





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