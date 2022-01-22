Hüseyin Eroğlu: "Böyle kaybetmek yakışmadı"

Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor'a 5-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maç kaybedilebilir ama böyle kaybetmek yakışmadı bize." dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hüseyin Eroğlu: 'Böyle kaybetmek yakışmadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2022 20:15
Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor'a 5-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, müsabakayla ilgili söylenecek çok fazla bir şeyin olmadığını söyledi.

"Bu skor bize yakışmadı." diyen Eroğlu, ilk yarıda yaptıkları bireysel hatalarla rakibe çok fazla pozisyon verdiklerini kaydetti.

Eroğlu, ilk yarının 1-0 bitmesinin maça ortak olabilmeleri anlamında önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya aslında iyi başladık. İstanbulspor'un biraz direncini kırdık ama ikinci yediğimiz golden sonra psikolojik olarak oyundan düştük. Teslim olduk. Zaten yaptığımız hatalar ardı ardına geldi ve goller yedik. Üzgünüz, toparlanmamız gerekiyor. Maç kaybedilebilir ama böyle kaybetmek yakışmadı bize. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip bu maçları telefi etmek zorundayız" dedi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.