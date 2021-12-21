Hüseyin Eroğlu: 'Boluspor'u yenmek istiyoruz!'

Spor Toto 1. Lig'de ilk devrenin son maçında 24 Aralık Cuma günü Beypiliç Boluspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bizim için şu anda ilk önemli olan Boluspor maçını kazanarak ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak." dedi.



Eroğlu, yaptığı açıklamada, ligde çıktıkları son 4 maçın 3'ünü kazandıklarını hatırlattı. Sezon başından beri oyun planlarını oturtmaya çalıştıklarını bildiren Eroğlu, "Şu ana kadar oyun olarak istediklerimizi sahaya koysak da sonuç gelmiyordu. Son haftalarda istediğimiz sonuçları da almaya başladık. Balıkesirspor'u mağlup ederek ilk deplasman galibiyetimizi aldık." ifadelerini kullandı.



Eroğlu, bu haftaki Beypiliç Boluspor maçının zor geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Boluspor aslında bakıldığı zaman iyi oynamaya çalışan bir takım, etkili oyuncuları var. Biz bu maçı kazanarak ilk yarıyı 22 puanda tamamlamak istiyoruz. İkinci yarıda kadromuza 2-3 takviye yapmayı planlıyoruz. Ama bizim için şu anda ilk önemli olan Boluspor maçını kazanarak ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak."





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