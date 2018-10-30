Hüseyin Eroğlu: 'Bizim için lig yeni başlıyor'

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Eskişehirspor ve deplasmanda Osmanlıspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Altınordu şimdi de düşme hattındaki Tetiş Yapı Elazığspor'u gözüne kestirdi.Play-Off yarışına ortak olma anlamında kırılma maçlarından birine çıkacaklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyet serisini sürdürmekten başka düşünceleri olmadığını söyledi.Elazığspor'un tehlikeli bir takım olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu,dedi.Altınordu'da cezası sona eren Alican bu hafta takımdaki yerini alacak.