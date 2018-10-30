  •  
    F.Bahçe'nin YENİ hoca için gözünü diktiği liste
  •  
    "Volkan'ın ölüsü bile, hepsinin dirisine bedel"
  •  
    F.Bahçe'nin TEKLİFİNE "EVET" diyecek 12 isim
  •  
    Derbi öncesinde Terim'i ÇILGINA çeviren 4 şey!..
  •  
    Ve Cocu'nun İstabul'da kalma sebebi belli oldu

Hüseyin Eroğlu: "Bizim için lig yeni başlıyor"

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Eskişehirspor ve deplasmanda Osmanlıspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımının gidişatına dair konuştu.

Kaynak: DHA
Hüseyin Eroğlu: 'Bizim için lig yeni başlıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2018 13:08
Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Eskişehirspor ve deplasmanda Osmanlıspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Altınordu şimdi de düşme hattındaki Tetiş Yapı Elazığspor'u gözüne kestirdi.

Play-Off yarışına ortak olma anlamında kırılma maçlarından birine çıkacaklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyet serisini sürdürmekten başka düşünceleri olmadığını söyledi.

Elazığspor'un tehlikeli bir takım olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Elazığspor son deplasman maçında Adana Demirspor'u yenerek dikkat çekti. Ligdeki konumları kimseyi yanıltmamalı. Gevşemeden yolumuza devam edeceğiz. Çok iyi konsantre olmalıyız. Bizim için lig yeni başlıyor" dedi.

Altınordu'da cezası sona eren Alican bu hafta takımdaki yerini alacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için